Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Flucht endet im Jugendarrest

Nackenheim (ots)

Am 22. Juli 2023 unterstützten Beamte der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit (MKÜ) der Bundespolizeidirektion Koblenz die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern anlässlich des Weinfestes in Nackenheim. Gegen 22:45 Uhr bestreiften die Beamten der MKÜ den Bahnhof Nackenheim. Als ein 19-jähriger Deutscher die Bundespolizisten sah, rannte er vor der Streife davon. Der Jugendliche konnte durch die Polizisten gestellt werden. Während der Flucht warf der 19-jährige eine Tüte weg. In der Tüte befanden sich 10 Gramm Marihuana. Da der Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln im Raum stand, wurde durch die Staatsanwaltschaft Mainz eine Wohnungsdurchsuchung angeordnet. Diese verlief ohne Erfolg. Bei der Überprüfung des Jugendlichen wurde ein offener Jugendarrestbeschluss des Amtsgericht Mainz wegen gefährlicher Körperverletzung festgestellt. Der 19-jährige wurde in die Jugendarrestanstalt Worms eingeliefert. Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Handel mit Betäubungsmitteln eingeleitet.

