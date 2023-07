Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Erfolgreiche Grenzfahndung

Bienwald/Landau (ots)

Am 27. Juli 2023 führte die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern gemeinsam mit Beamten der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit (MKÜ) der Bundespolizeidirektion Koblenz und Aufklärungs- und Fahndungskräften der Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Frankfurt am Main Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich durch. Durch die Bundespolizisten wurden bei den Kontrollen drei unerlaubte Einreisen, ein Haftbefehl wegen Diebstahl der Staatsanwaltschaft Frankenthal, drei Aufenthaltsermittlungen und zwei Sachfahndungstreffer festgestellt. Gegen die unerlaubt eingereisten Personen wurden aufenthaltsbeendende Maßnahmen eingeleitet. Der 43-jährige Deutsche konnte die Geldstrafe von 177,50 EUR nicht zahlen und wurde in die JVA Frankenthal eingeliefert. Des Weiteren wurden durch die Einsatzkräfte Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen dem Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz eingeleitet.

