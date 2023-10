Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Straßenbahn nach Zusammenstoß mit Linienbus entgleist

Sankt Augustin (ots)

Am Donnerstagmorgen (05. Oktober) kam es am Bahnübergang der S-Bahn-Haltestelle Hangelar-Ost in Sankt Augustin zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einer S-Bahn, bei dem fünf Personen verletzt wurden. Gegen 07:00 Uhr befuhr ein 61-jähriger Busfahrer aus Bonn die Bruno-Werntgen-Straße aus Richtung Kölnstraße kommend in Richtung Bahnübergang. Kurz vor dem Überfahren der Bahngleise hielt der Busfahrer an einer Bushaltestelle an und ließ seine Fahrgäste aussteigen. Als er seine Fahrt über die Bahngleise fortsetzen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit der einfahrenden, aus Richtung Bonn kommenden, S-Bahn. Die Schranken des Bahnübergangs sind aktuell wegen Gleisbauarbeiten dauergeöffnet. Der 33-jährige Bahnfahrer aus Bad Honnef, drei Fahrgäste der Bahn (28, 44 und 52 Jahre) und der Busfahrer wurden leicht verletzt. Bis auf die 44-Jährige, die sich selbstständig zu einem Arzt begeben wollte, kamen alle Verletzte in umliegende Krankenhäuser. Durch die Kollision wurde der Bus auf das Gleisbett geschoben und die S-Bahn entgleiste. Der Gesamtsachschaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr Sankt Augustin und Bonn und Mitarbeitende der Stadtwerke Bonn waren vor Ort, um die beiden Fahrzeuge zu bergen. Die Unfallstelle musste für knapp vier Stunden gesperrt werden. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (Re)

