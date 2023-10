Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Seniorin abgelenkt und bestohlen

Niederkassel (ots)

Am Donnerstag (05. Oktober) wurde eine 86-jährige Seniorin Opfer eines Trickdiebstahls. Gegen 13:00 Uhr hielt sich die 86-Jährige in einem Lebensmittelgeschäft an der Gierslinger Straße in Niederkassel-Ranzel auf. Dabei wurde sie an einem Regal von einer unbekannten Frau angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Nach dem Gespräch fiel ihr auf, dass ihre Handtasche, die sie im Einkaufswagen stehen hatte, geöffnet worden war. Die Niederkasselerin vermutete, dass ein unbekannter Mann, der sich in der Nähe der Seniorin aufgehalten hatte, die Ablenkung nutzte, um ihre Geldbörse mit rund 75 Euro Bargeld zu entwenden. Das mutmaßliche Diebespaar kann die 86-Jährige wie folgt beschreiben: Die Frau war etwa 25 bis 30 Jahre alt, hat lange Haare und eine schlanke Figur. Der Mann war circa 30 bis 35 Jahre alt und hat ebenfalls eine schlanke Statur. Auf dem Kopf trug er eine Mütze. Ob ein Zusammenhang zwischen dem Mann und der Frau besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Wer Hinweise zu den beiden Personen geben kann, wird gebeten, diese der Polizei unter 02241 541-3221 zu melden.

Hinweise der Polizei:

Die wichtigsten Tipps gegen Taschendiebe: Augen auf und Tasche zu! Langfinger sind immer unterwegs. Führen Sie Bargeld, Kredit- und Bankkarten am Körper verteilt mit sich, möglichst in verschlossenen Innentaschen, Gürteltaschen oder Brustbeuteln. Nehmen Sie an Bargeld, Bankkarten und Wertgegenständen immer nur das mit, was Sie wirklich benötigen. Notieren Sie niemals die vierstelligen PIN-Codes von Geld- und Kreditkarten sowie Mobiltelefonen, sondern lernen Sie diese auswendig. Tragen Sie Hand- oder Umhängetaschen immer mit der Verschlussseite zum Körper und halten Sie diese stets verschlossen. Lassen Sie Taschen und Wertgegenstände niemals unbeaufsichtigt. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell