POL-K: 230927-4-K Polizei stellt notorischen Raser ohne Führerschein - Auto und Handy beschlagnahmt

Köln (ots) - Am frühen Dienstagnachmittag (26. September) ist ein Lkw-Fahrer (43) auf der A 61 am Stauende auf einen Sattelzug aufgefahren. Rettungskräfte befreiten den zunächst eingeklemmten Mann und brachten ihn mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Zeugenaussagen zufolge war der 43-Jährige mit seinem Lkw-Gespann gegen 14.30 Uhr auf der A 61 in Fahrtrichtung ...

