Polizei Köln

POL-K: 230927-2-K/BAB Auffahrunfall am Stauende auf der A 61 - Fahrer schwerverletzt

Köln (ots)

Am frühen Dienstagnachmittag (26. September) ist ein Lkw-Fahrer (43) auf der A 61 am Stauende auf einen Sattelzug aufgefahren. Rettungskräfte befreiten den zunächst eingeklemmten Mann und brachten ihn mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

Zeugenaussagen zufolge war der 43-Jährige mit seinem Lkw-Gespann gegen 14.30 Uhr auf der A 61 in Fahrtrichtung Koblenz unterwegs und hatte einen Pkw geladen. Im Bereich des Kreuz Meckenheim soll er nahezu ungebremst in einen am Stauende befindlichen Sattelzug gefahren sein. Nach ersten Erkenntnissen wurde durch die Wucht des Aufpralls der geladene Ford C-Max von der Ladefläche gerissen und fiel mit der Dachseite nach rechts auf den Seitenstreifen. In Folge des Verkehrsunfalls entstand ein etwa 20 Kilometer langer Stau hinter der Unfallstelle. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. (ls/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell