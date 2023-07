Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch auf Baustelle, Auffahrunfall

Aalen (ots)

Crailsheim-Roßfeld: Einbruch auf Baustelle

Zwischen Freitag, 17:00 Uhr und Montag, 10:00 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem abgeschlossenen Rohbau in der Martha-McCarthy-Straße und durchsuchten das dortige Gebäude. Im Inneren öffneten sie dabei erneut gewaltsam Türen und entwendeten Gerätschaften im Wert von circa 1.000 Euro. Durch den Aufbruch selbst entstand zudem ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Gegen 15:00 Uhr am Montag befuhr ein 54-Jähriger mit seinem BMW den Langen Graben in Richtung Friedhofsdreieck. Auf Höhe der Münzstraße hielt der Fahrer an und wollte eine Personengruppe über den dortigen Fußgängerüberweg passieren lassen. Ein nachfolgender 54-jähriger Daimler-Trucker erkannte dies zu spät und fuhr auf den BMW auf. Dabei wurde die 57-jährige Beifahrerin in dem BMW leicht verletzt. Der PKW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell