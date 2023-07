Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle & In Vereinsheim eingebrochen

Winnenden: Vier Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Ein 60 Jahre alter VW-Fahrer befuhr am Montagabend gegen 18:50 Uhr die L 1120 von Hertmannsweiler in Richtung Nellmersbach. Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet er hierbei auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem entgegenkommenden Fiat eines 42-Jährigen. Der Fiat-Fahrer sowie dessen 18 und 19 Jahre alten Beifahrer erlitten schwere Verletzungen, der VW-Fahrer wurde leicht verletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro.

Welzheim: In Vereinsheim eingebrochen

Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen verschafften sich bisher unbekannte Diebe Zutritt auf das Areal eines Fischereivereins in der Rienharzer Straße und brauchen dort in das Vereinsheim ein. Durch die Einbrecher wurden sämtliche Räume durchsucht und ein Wandtresor gestohlen. Die Höhe des Diebesgutes sowie der entstandene Sachschaden sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegen.

Backnang: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Samstag zwischen 13 Uhr und 14 Uhr einen in der Industriestraße auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters geparkten VW. An diesem verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit ohne den Schaden zu melden. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07191 9090 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Kirchberg an der Murr: Ladung verloren - Person leicht verletzt

Am Montagnachmittag gegen 14 Uhr befuhr ein 56-jähriger LKW-Fahrer die L1124 von Frühmesshof kommend in Richtung Rielinghausen. Währenddessen verlor er eine geladene mobile Toilette, welche nicht ausreichend gesichert war. Das Toilettenhäuschen fiel auf den Opel einer entgegenkommenden 52-jährigen Frau. Diese wurde hierdurch leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in bislang nicht näher bezifferter Höhe.

