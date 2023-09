Polizei Köln

POL-K: 230927-1-K/RKN/DN/OF Kripo Köln zerschlägt Dealerbande - 25 Objekte durchsucht, 5 Haftbefehle vollstreckt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Auf Grundlage zahlreicher Gerichtsbeschlüsse durchsucht heute (27. September) seit 6 Uhr eine Ermittlungsgruppe der Kölner Kriminalpolizei mit starken Kräften insgesamt 25 Wohn- und Gewerbeobjekte in Köln, Dormagen (RKN), Düren (DN) sowie dem hessischen Mainhausen (Landkreis Offenbach). Gegen 5 Männer (38, 41, 44, 47, 69) vollstreckten die Fahnder richterliche Haftbefehle wegen des Verdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Betäubungsmittelhandels. Die Ermittlungen richten sich gegen insgesamt 16 Tatverdächtige.

An einzelnen Objekten sind Kräfte der Spezialeinheiten und der Bereitschaftspolizei, der jeweils örtlichen Polizeidienststellen sowie Diensthunde im Einsatz. In einer mehrstöckigen Marihuanaplantage in Düren trafen die Durchsuchungskräfte zwei 18- und 22-jährige Männer auf Feldbetten an und nahmen sie vorläufig fest.

Im Zuge der seit 2022 laufenden Ermittlungen hatte die Kriminalpolizei Erkenntnisse über einen schwunghaften Handel der Verdächtigen mit Kokain und Marihuana im Ortsteil Kalk erlangt. Die Verdächtigen sollen überörtlich mehrere Marihuanaplantagen betrieben und zur Verschleierung einen Kryptodienst genutzt haben. Bei dem 38-Jährigen ergaben sich Hinweise auf scharfe Schusswaffen.

Bei den Durchsuchungen stellten die Ermittler Beweismittel, darunter einen fünfstelligen Bargeldbetrag, sicher. Die Ermittlungen dauern an. (cg/kk)

