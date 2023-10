Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Heftiger Auffahrunfall (04.10.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Autofahrer hat am Mittwoch gegen 13.30 Uhr auf der Villinger Straße einen Auffahrunfall verursacht. Ein 25-Jähriger mit einem Chevrolet Nubica war auf einen verkehrsbedingt vor ihm haltenden VW Passat eines 26-Jährigen aufgefahren, wobei an den Autos ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 12.000 Euro entstand.

