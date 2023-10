Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Sattelzug kippt auf Leitplanke (04.10.2023)

Triberg (ots)

Unverletzt geblieben ist der Fahrer eines Sattelzugs, der am Mittwoch gegen 16.30 Uhr auf der Bundesstraße 33 zwischen Triberg und St. Georgen einen Unfall verursacht hat. Der 44-Jährige fuhr mit einem DAF-Sattelschlepper in Richtung St. Georgen. Dabei geriet der Auflieger ins Schlingern, wodurch der Fahrer die Kontrolle verlor und mit dem Sattelzug umkippte. Das Gespann kam auf einer Leitplanke zum Liegen. Dabei entstanden an der Zugmaschine, am Auflieger als auch an der Leitplanke erhebliche Beschädigungen, welche die Polizei auf insgesamt etwa 35.000 Euro schätzte. Für die Unfallaufnahme und Bergung des Lastzuges mussten die Beamten die Bundesstraße bis in die frühen Donnerstagmorgenstunden sperren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell