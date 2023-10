Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen und Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Erneut versuchte Abzocke mit der Betrugsmasche "Falsche Polizeibeamte" (04.10..2023)

Bräunlingen/Hüfingen (ots)

Am Mittwoch haben erneut Betrügerbanden versucht, mit einer Telefonbetrugsmasche Personen um ihr Erspartes zu bringen. Die Ganoven riefen gegen Mittag bei einer 87-jährigen Hüfingerin an und gaben sich als Polizeibeamte aus. Sie behaupteten, dass die Tochter der Angerufenen einen schweren Unfall verursacht hätte und eine Gefängnisstrafe nur durch die Zahlung einer Kaution in Höhe von 24.000 Euro abzuwenden sei. Auch eine 89-Jährige aus Bräunlingen erhielt zeitgleich einen ähnlichen Anruf. Beide Frauen reagierten jedoch richtig und gingen nicht auf die Forderungen der angeblichen Polizisten ein. Nach ihrem Hinweis, dass sie sich zunächst über den Anruf rückvergewissern wollen, beendeten die Betrüger sofort das Telefonat.

Die Polizei warnt trotzdem vor dieser, leider noch immer wieder erfolgreichen, Betrugsmasche mit folgenden Hinweisen:

Die Polizei nimmt niemals Geld oder Wertgegenstände entgegen! Geben Sie niemals ihre Wertsachen an vermeintliche Polizisten oder sonstige "Helfer" heraus, die sich als Bankangestellte, Notare, Rechtsanwälte, Richter, Zivilfahnder oder ähnliche Personen tarnen! Seien Sie misstrauisch und rufen Sie immer bei Ihrer örtlichen Polizei zurück! Auch wenn Angehörige unter mysteriösen Umständen anrufen und Geld fordern: rufen Sie die Angehörigen einfach unter deren Telefonnummer zurück.

Weitere Hinweise, wie man solche Betrügereien am Telefon entlarvt und wie man sich davor schützen kann, gibt es auf den Internetseiten der Polizei unter www.Polizei-Beratung.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell