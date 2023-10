Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen/ Lkr. Tuttlingen) Unfall im Einmündungsbereich- zwei leicht Verletzte und über 10.000 Euro Schaden (04.10.2023)

Immendingen (ots)

Ein Unfall ist am Mittwochnachmittag, gegen 16.15 Uhr, auf der Landesstraße 225 passiert. Ein 21-jähriger Autofahrer war mit einem Ford Transit auf der L 225 unterwegs und wendete seinen Transporter im Einmündungsbereich zur Güterbahnhofstraße. Dabei stieß er mit einem 75-Jährigen in einem Cupra Formentor, der auf der L 225 in die entgegengesetzte Richtung fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls verletzten sich der Cupra-Fahrer und ein 22-jähriger Mitfahrer im Transit leicht. Rettungswagen brachten die Verletzten zur medizinischen Behandlung in Kliniken. Der Ford war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit, weshalb ihn ein Abschlepper abholte. An diesem entstand Blechschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die Höhe des entstandenen Blechschadens am Cupra ist der Polizei noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell