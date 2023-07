Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Mann manipulierte öffentlich an seinem Geschlecht



Am Freitagmittag (30.6.2023, 12.30 Uhr) manipulierte ein Mann an seinem Geschlecht in Beckum, Unterberg II. Eine Frau hatte den Unbekannten an der Windmühle in der Nähe des Höxbergs beobachtet, der auf einer Bank saß. In der Nähe des Tatorts stand ein dunkler SUV mit der Städtekennung aus Soest. Es ist jedoch unklar, ob der Pkw zu dem Tatverdächtigen gehört. Personen, die sachdienliche Angaben zu dem Exhibitionisten machen können, wenden sich bitte an die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0.

