POL-WAF: Warendorf. Auf Kontrolle wegen fehlendem Schutzhelm folgte eine Blutprobe

Warendorf (ots)

Am Freitag, 30.6.2023 stellten Polizisten gegen 22.30 Uhr einen Kleinkraftradfahrer ohne Helm auf der Gartenstraße in Warendorf fest. Sie hielten den Fahrzeugführer an, der ehebliche Probleme hatte, sein Kraftrad abzustellen und schwankte. Bei der weiteren Kontrolle des 50-Jährigen wurde deutlich, dass der Warendofer alkoholisiert war. Die Beamten nahmen den Mann mit und ließen ihm wegen seiner absoluten Fahruntüchtigkeit eine Blutprobe entnehmen.

