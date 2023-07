Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Unfall zwischen Pkw und Lkw

Warendorf (ots)

Am Samstag, 1.7.2023, 18.45 Uhr kam es in Drensteinfurt auf der Kreuzung L 671/K 21 zu einem Verkehrsunfall. Eine 44-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die K 21 aus Richtung Hamm kommend und querte die Kreuzung. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Lkw eines 45-Jährigen aus Ostbevern. Dieser versuchte noch mit dem Gespann auszuweichen und geriet dadurch und durch die Wucht des Aufpralls in den angrenzenden Graben. Bei dem Unfall wurde die Gelsenkirchenerin verletzt. Rettungskräfte brachten die Frau zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Die Kreuzung wurde für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme sowie Bergung der Fahrzeuge gesperrt und musste wegen auslaufender Betriebsstoffe gereinigt werden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell