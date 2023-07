Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Milte. Bei Alleinunfall verletzt

Warendorf (ots)

Am Freitag, 30.6.2023, 14.35 Uhr verletzte sich eine Autofahrerin bei einem Alleinunfall auf der L 830 in Höhe Milte. Die 32-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Landstraße in Richtung Ostbevern und kam auf der mit Rollsplitt versehenen Fahrbahn nach links von der Straße ab. Die Münsteranerin fuhr mit ihrem Auto gegen einen Leitpfosten, gegen einen Zaun und zwei Bäume. Anschließend blieb der Pkw auf einem Grundstück stehen. Rettungskräfte brachten die Verletzte zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Der bei dem Unfall geschätzte Sachschaden beträgt etwa 10.650 Euro. Das Auto wurde abgeschleppt und die L 830 war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt.

