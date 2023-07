Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Pkw überschlug sich bei Alleinunfall

Warendorf (ots)

Am Freitag, 30.6.2023 ereignete sich gegen 14.25 Uhr ein Alleinunfall auf der L 793 in Höhe Everswinkel. Ein 25-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Landstraße in Richtung Freckenhorst. Der Oelder kam mit dem Auto nach rechts von der Straße ab, geriet in den angrenzenden Graben und überschlug sich. bei dem Unfall verletzte sich der junge Mann leicht. Rettungskräfte brachten den Oelder zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Der beschädigte Pkw wurde abgeschleppt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 10.350 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell