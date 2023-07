POL-WAF: Ennigerloh-Ostenfelde - Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Warendorf (ots) - Gesucht werden Zeugen, die am Mittwoch, 28.6.2023, gegen 23.00 Uhr eine verdächtige Person auf der Neustraße in Warendorf beobachtet haben. Eine Warendorferin hatte am Abend einen Schockanruf erhalten und dem Anrufer Glauben geschenkt. Sie händigte einem Boten gegen 23.00 Uhr einen Beutel aus, in dem sich Schmuck und Geld befand. Der Bote ist ...

