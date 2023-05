Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Tönisvorst und Willich fordert zwei Todesopfer und einen Schwerverletzten

Tönisvorst (ots)

Tönisvorst - Vorst

Anrather Straße/Clörather Mühle - 26.05.2023 Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem PKW wurden heute um 13:13 Uhr die ehrenamtlichen Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Tönisvorst und Willich alarmiert. An der Einmündung der Anrather Straße in die Straße Clörather Mühle an der Ortsgrenze vom Tönisvorster Ortsteil Vorst kam es zu einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem PKW. Dabei wurden der Motorradfahrer und seine Beifahrerin tödlich verletzt. Der Fahrer des PKW wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die eingetroffenen Kräfte begannen unverzüglich mit einer Rettung des Schwerverletzten aus dem Autowrack und übergaben ihn zur weiteren Versorgung an den Rettungsdienst. Anschließend transportierte ihn ein Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik. Noch an der Einsatzstelle wurden die Ersthelfer und Unfallzeugen durch Notfallseelsorger betreut. Zur Unfallursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst, übermittelt durch news aktuell