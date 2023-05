FW Tönisvorst: Aktionstag der Feuerwehr Tönisvorst - Löschzug St. Tönis

Tönisvorst (ots) - Am heutigen Samstag, den 20.05.2023, wurde die Feuerwehr Tönisvorst um kurz vor 12:00 Uhr zu einem Heckenbrand in die Vorster Straße alarmiert. Nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich der Heckenbrand, welcher bereits auf eine nahestehende Gartenlaube übergegriffen hat. Umgehend wurden weitere Kräfte nachalarmiert und die Brandbekämpfung in die Wege geleitet. Durch die ...

