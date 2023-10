Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. Tuttlingen) Unfall mit insgesamt rund 13.000 Euro Blechschaden (04.10.2023)

Spaichingen (ots)

Insgesamt rund 13.000 Euro Blechschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der am Mittwoch, gegen 20.45 Uhr, im Kreuzungsbereich der Schulstraße und der Höhenstraße passiert ist. Eine 47-jährige Fahrerin eines Ford Focus war auf der Schulstraße in Richtung Bismarckstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden Mercedes eines 28-Jährigen, der auf der Höhenstraße in Richtung Grabenstraße fuhr. Beide Autofahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell