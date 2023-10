Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Tennenbronn

Lkr. Rottweil) Sachbeschädigung durch Graffiti (27.09.2023 - 01.10.2023)

Schramberg (ots)

Unbekannte Sprayer haben im Zeitraum von Mittwochmittag, den 27.09.2023, bis Sonntagabend ein Fabrikgebäude in der Straße "Hinter der evangelischen Kirche" beschmiert. Die unbekannten Täter sprühten die Schriftzüge "SPICE", "LFB" und "2023" an die Eingangstür des Gebäudes. Die Höhe des dadurch verursachten Schadens schätzt die Polizei auf ca. 500 Euro. Sachliche Hinweise auf die Sprayer nimmt das Polizeirevier in Schramberg, unter der Telefonnummer 07422-2701-0, entgegen.

