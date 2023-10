Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hohenfels/ Lkr. Konstanz) Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt (04.10.2023)

Hohenfels (ots)

Bei einem Unfall auf der Landesstraße 194 zwischen Kalkofen und dem Kreisverkehr Hohenfels ist am Mittwochmorgen ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Ein 17 Jahre junger Mann war mit einer Yamaha YZF125-A auf der L 194 in Richtung Kalkofen unterwegs. Als der Biker ausscherte um ein vorausfahrendes Lastwagen zu überholen, prallte er mit einem entgegenkommenden VW Golf eines 37-Jährigen zusammen. In der Folge schleuderte der junge Mann ins Bankett und verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Der 37-Jährige blieb unverletzt. An der Yamaha entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro und am VW in Höhe von etwa 8.000 Euro. Abschlepper kümmerten sich um die verunfallten wagen. Die Unfallstelle musste während er Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge zeitweise von der Polizei komplett gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell