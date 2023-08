Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vom Feldweg in den Bachlauf

Apolda (ots)

Am Samstagabend, 19.08.2023, gegen 18:30 Uhr geriet ein 81jähriger Mann mit seinem Pkw Ford beim Ausfahren aus einem Feldweg in Pfiffelbach in einen Bachlauf, wobei sich das Fahrzeug dessen überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Bei dem Unfall erlitt der Fahrer einen Schock, verblieb zum Glück unverletzt. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden.

