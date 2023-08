Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schwerer Verkehrsunfall an Einmündung

Apolda (ots)

Am Freitag, 18.08.2023 ereignete sich gegen 14:00 Uhr in der Rosestraße oberhalb der Bahnhofstreppen in Apolda ein schwerer Verkehrsunfall bei dem ein 69-Jähriger VW-Fahrer einer 46 Jahre alten Skoda-Fahrerin den Vorrang nicht gewährte und mit dieser kollidierte. Hierbei entstand erheblicher Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Zudem musste der Pkw der Unfallgegnerin abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell