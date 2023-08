LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland

Weimar (ots) - Am Samstagmorgen gegen 09:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz am Schloss in Tiefurt zu einer Verkehrsunfallflucht. Der unbekannte Unfallverursacher streifte beim Parken das Fahrzeug des 81-jährigen Geschädigten und verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1300 Euro am Skoda des Unfallgeschädigten. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

