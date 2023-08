LPI-J: E-Bike aus Garten entwendet

Weimar (ots) - Auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Humboldtstraße in Weimar entwendete am Freitagnachmittag, gegen 13:15 Uhr, ein unbekanntes Täter-Duo die Kreditkarte einer 56-jährigen Frau. Beim Verladen der Einkäufe in den Kofferraum wurde die Frau von einem der Täter angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Diesen Moment der Unachtsamkeit nutzte der andere Täter, öffnete die Beifahrertür und ...

