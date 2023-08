LPI-J: Sicherungskopie vorerst nicht möglich

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Neu eingekleidet hat sich am Donnerstagvormittag ein Mann in einem Bekleidungsgeschäft im Eisenberger Steinweg. Der Unbekannte verstaute mehrere Bekleidungsgegenstände in eine Umhängetasche. Als er auf sein Handeln angesprochen wurde, flüchtete er aus dem Laden und entfernte sich unerkannt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

