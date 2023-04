Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Erdgeschosswohnung/Bewohnerin vertreibt Einbrecher

Sankt Augustin (ots)

Am Samstag (15. April) vertrieb eine 74-Jährige in Sankt Augustin einen Einbrecher aus ihrer Wohnung. Die Frau, die eine Erdgeschosswohnung im Zedernweg im Ortsteil Niederpleis bewohnt, bemerkte schon gegen 18:50 Uhr zwei Personen, die sich auf einem Spielplatz hinter dem Mehrfamilienhaus aufhielten. Als die Seniorin etwa zehn Minuten später in ihrem Wohnzimmer saß, hörte sie ein verdächtiges Geräusch aus ihrem Schlafzimmer, dessen Fenster zum Lüften nur angelehnt war, und rannte direkt dorthin. Hier sah sie noch einen ihr unbekannten Mann, der einen Hechtsprung über das Bett vollführte und dann durch das Fenster flüchtete. Vor dem Fenster wartete offenbar eine Komplizin. Zeugen gaben an, dass die Täter zu Fuß in Richtung Holzweg flüchteten. Die Täter wurden wie folgt beschrieben: Der dunkel gekleidete Mann mit dunklem Teint war etwa 170 bis 175cm groß, 25 bis 30 Jahre alt, von hagerer Statur, mit dunklen, zurückfrisierten Haaren und Dreitagebart. Die Frau war circa 160 bis 165cm groß, ebenfalls 25 bis 30 Jahre alt, korpulent, hatte einen dunklen Teint und dunkle, längere Haare und trug eine helle Jacke und einen schwarzen Rock. (Uhl)

