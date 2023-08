Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 14-Jährige mit Pkw unterwegs

Weimar (ots)

Am Freitagabend wurde der Polizei Weimar mitgeteilt, dass ein 14-jähriges Mädchen mit einem Pkw durch die Weimarer Innenstadt fährt. Nachdem das Fahrzeug in der Friedrich-Ebert-Straße aufgegriffen wurde, führte die Polizei eine Verkehrskontrolle durch. Dabei stellte sich heraus, dass die 14-jährige Fahrzeugführerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Außerdem nahm das Mädchen das Fahrzeug der Mutter ohne deren Wissen in Gebrauch. Das Mädchen sowie der Fahrzeugschlüssel wurden im Anschluss an die Mutter übergeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell