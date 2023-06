Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Ungebetener Besucher nutzt offenstehende Terrassentür

Bewohner halten 52-Jährigen fest

Ober-Ramstadt (ots)

Die offenstehende Terrassentür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im "Unterer Schachmühlenweg" hat ein Krimineller am frühen Freitagmorgen (23.6.) als Einstieg in die Erdgeschossräume genutzt. Gegen 5.45 Uhr bemerkten die Wohnungsinhaber den ungebetenen Gast und hielten ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei fest. Die Beamten nahmen den 52-Jährigen fest und brachten ihn zur Wache. Dort erfolgte die Einleitung gleich mehrere Strafverfahren unter anderem wegen des versuchten Diebstahls und des Hausfriedensbruchs. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der Tatverdächtige entlassen. Das Kommissariat 41 in Ober-Ramstadt ist mit dem Fall betraut (Rufnummer 06154/63300).

