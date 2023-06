Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster: Zigarettenautomat im Visier Krimineller

Zeugen beobachten verdächtiges Duo und alarmieren die Polizei

Münster (ots)

Am frühen Freitagmorgen (23.6.) geriet ein Zigarettenautomat in der Goethestraße in das Visier Krimineller. Zeugen hatten gegen 1 Uhr die Polizei verständigt, als sie auf das verdächtige Treiben zweier Männer aufmerksam wurden. Noch vor Eintreffen der Beamten flüchtete das Duo in einem dunklen Auto. Zuvor hatten sie den Zigarettenautomaten gewaltsam geöffnet und mehrere Päckchen entwendet. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Das Kommissariat 41 in Dieburg ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer 06071/96560 sachdienliche Zeugenhinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell