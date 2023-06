Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Nord: Vier E-Bikes aus Verkaufsraum gestohlen

Darmstadt (ots)

Vier E-Bikes im Wert von mehreren Tausend Euro haben noch unbekannte Täter am Donnerstag (22.6.) zwischen 2 und 4 Uhr aus einem Geschäft, das Autos ankauft, entwendet. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Laden und transportierten die Räder ab. Möglicherweise konnten sie dabei beobachtet werden? Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, wird gebeten, sich mit der Kripo in Darmstadt (21/22) unter der Rufnummer 06151/9690 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell