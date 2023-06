Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: BAB 5, Höhe Abfahrt Griesheim - Fahrzeugbrand sorgt für Behinderung.

BAB 5, Höhe Abfahrt Griesheim (ots)

Ein Brand eines Pkw sorgte am Donnerstagabend für Behinderung auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Norden. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben des allein im Pkw befindliche Fahrers wurde diesem gegen 21.45 Uhr während der Fahrt von seinem Pkw eine Störung angezeigt. Er hielt unverzüglich auf dem Standstreifen an und stellte dort dann eine Rauchentwicklung im Motorraum fest. Daraufhin verständigte er über Notruf die Polizei. Von dort wurde die FW alarmiert. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte hatte sich im Motorraum offenes Feuer entwickelt und der Brand sich weiter ausgedehnt. Die BAB 5 musste auf Grund der Rauchentwicklung und der Löscharbeiten in Fahrtrichtung Nord für rund 25 Minuten voll gesperrt werden. Eine Rundfunkwarnmeldung wurde geschaltet. Der Verkehr wurde über die BAB 67 und BAB 672 in Richtung Norden umgeleitet. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Er wurde im Anschluss abgeschleppt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und geht nach derzeitigem Sachstand von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Gefertigt: EPHK René Bowitz, PvD, Tel.: 06151/969-40312

