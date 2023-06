Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Auf Fahrräder abgesehen

Wer kann Hinweise geben?

Viernheim (ots)

Fahrraddiebe haben zwischen Mittwochnachmittag (21.6.) und Donnerstagmorgen (22.6.) ihr Unwesen getrieben und zwei Fahrräder gestohlen. Das Kommissariat 42 ist mit den Ermittlungen in beiden Fällen vertraut und sucht nun Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Zwischen 16.30 und 7.20 Uhr hatten sie es in der Schwetzinger Straße auf ein schwarzes Herrenrad abgesehen, dass in einer Hofeinfahrt stand. Zu diesem Zeitpunkt war das Fahrrad des Herstellers Prophete mit einem Spiralschloss am Hinterrad gesichert. Im gleichen Zeitraum geriet ein in der Ketteler Straße hochwertiges Pedelec Advanced Trekking Pro in den Fokus Krimineller. Auch in diesem Fall suchten die Diebe mit ihrer Beute unerkannt das Weite. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendeten die Unbekannten die Fahrräder mitsamt Schloss.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Verbleib der geklauten Zweiräder geben können, werden gebeten, sich bei den ermittelnden Beamten unter der Rufnummer 06204/9377-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell