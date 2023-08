Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Junge Frau entkommt Sexualstraftäter

Apolda (ots)

In der Nacht von Samstag, 19.08.2023 auf den Sonntag, 20.08.2023 verfolgte ein bisher unbekannter Mann eine 18jährige Apoldaerin in der Innenstadt von Apolda im Bereich der Marktpassage. Der Mann, welcher nur gebrochen Deutsch sprach und ein südländisches Aussehen hatte, schubste die junge Frau, hielt sie am Arm fest und berührte sie mehrfach an den bekleideten Brüsten. Trotz mehrfacher Aufforderung durch die Geschädigte, sie in Ruhe zu lassen, ließ der Täter erst nach Einschreiten eines Familienvaters von der jungen Frau ab und verschwand in unbekannte Richtung. Der 1,75m große Sexualstraftäter trug hierbei ein schwarzes Basecap, ein schwarzes Adidas-T-Shirt mit weißen Streifen an der Seite, eine schwarze kurze Hose und schwarze Turnschuhe. Weiterhin soll er dunkle Augen und kurze schwarze Haare haben. Zeugen dessen werden gesucht.

