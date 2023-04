POL-GT: Mobiltelefone und Tablets bei Geschäftseinbruch an der Berliner Straße gestohlen

Gütersloh (ots) - Borgholzhausen (FK) - Insgesamt sechs verletze Männer sind das Ergebnis von Schlägereien an einer Arbeiterunterkunft an der Casumer Straße. Um 13.55 Uhr wurde die Polizei am Sonntagmittag (16.04., 13.55 Uhr) über eine Schlägerei zwischen zwei Gruppen an der Adresse informiert. Zeugen gaben an, dass kurz vor der Tat eine Personengruppe mit einem ...

mehr