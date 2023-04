Polizei Gütersloh

POL-GT: Ermittlungsverfahren nach zwei Einsätzen an der Casumer Straße eingeleitet

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (FK) - Insgesamt sechs verletze Männer sind das Ergebnis von Schlägereien an einer Arbeiterunterkunft an der Casumer Straße.

Um 13.55 Uhr wurde die Polizei am Sonntagmittag (16.04., 13.55 Uhr) über eine Schlägerei zwischen zwei Gruppen an der Adresse informiert. Zeugen gaben an, dass kurz vor der Tat eine Personengruppe mit einem Audi und einem Ford an der Adresse vorgefahren ist. Zeugenangaben nach stiegen aus den Autos Männer und Frauen aus. Sie hielten Schaufeln, Baseballschläger und Metallstangen in den Händen. Damit sollen sie auf eine Gruppe Männer an der Unterkunft eingeschlagen haben. Anschließend fuhren sie davon. Einer der fünf Verletzten (26, 23, 22, 22 und 20 Jahre alt) wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Dort wurden die Verletzungen des 26-Jährigen ambulant behandelt.

Ersten Ermittlungen nach könnte ein Tatzusammenhang zu einer vorausgegangenen körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 25-Jährigen und einem 20-jährigen Bewohner bestehen. Gegen 12.40 Uhr wurde die Polizei darüber informiert. Der 20 -Jährige wurde nach der Schlägerei mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren.

Nach beiden Einsätzen hat die Polizei Gütersloh Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Taten machen? Wer kann konkrete Hinweise zu den Tätern und den Täterinnen geben? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell