Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Boisheim: Unseriöse Handwerker täuschen Seniorin

Viersen-Boisheim (ots)

Am 11. Oktober klingelten zwei unbekannte Männer an der Haustür bei einer Seniorin auf der Nettetaler Straße und boten an, die Einfahrt zum Haus professionell zu reinigen und anschließend zu versiegeln. Angereist war das Duo mit einem dunkelblauen Auto mit einem weißen Schriftzug. Die Arbeiten seien dann aber laienhaft und auch nicht in Gänze durchgeführt worden. Dennoch verlangten die Unbekannten das vereinbarte Geld. Als die Boisheimerin eine Rechnung forderte, verließen die Männer fluchtartig das Haus und fuhren mit dem blauen Wagen weg. Das Kriminalkommissariat West ermittelt und bittet um Hinweise zu den Männer und dem blauen Wagen mit der weißen Aufschrift über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (978)

