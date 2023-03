Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: 3,68 Promille: Bundespolizei muss 23-Jährigen in Gewahrsam nehmen

Hamburg (ots)

Am 06.03.2023 gegen 19.00 Uhr haben Bundespolizisten einen völlig betrunkenen Mann im Bahnhof Altona in Gewahrsam genommen. Der 23-Jährige geriet an einem Bahnsteig aufgrund seines offensichtlich alkoholisierten Zustandes in das Visier einer Streife der Bundespolizei. Der junge Mann torkelte am Bahnsteig entlang und war nicht mehr in der Lage seinen Weg eigenständig und gefahrlos fortzusetzen.

Gestützt wurde der Betroffene zum Bundespolizeirevier im Bahnhof verbracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,68 Promille. Ein angeforderter Arzt stellte anschließend die Gewahrsamsfähigkeit des Betrunkenen fest.

In der Folge bekam der junge Mann in einer Zelle ausreichend Gelegenheit zur Ausnüchterung und wurde später wieder "wegefähig" entlassen.

"Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang wiederholt vor den Gefahren an Bahnanlagen. Oftmals kommt es im Bahnbereich unter Alkoholeinfluss zu Unfällen, bei denen die Betroffenen schwerste Verletzungen davontragen."

RC

