BPOL-HH: Vom Hamburger Hauptbahnhof in die Haftanstalt

Hamburg (ots) - Am 25.02.2023 gegen 00.40 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann (m.19) im Hamburger Hauptbahnhof fest. Aufgrund lautstarker Streitigkeiten mit zwei Reisenden geriet der Gesuchte zuvor in das Visier einer Streife der Bundespolizei. Der Mann wurde auf sein Fehlverhalten ...

