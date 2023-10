Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Unbekannte besprühen Auto mit Sprühkleber- Polizei sucht Zeugen (03.10.2023)

Singen (ots)

Wegen der Beschädigung eines Autos in der Nacht zum Dienstag auf der Straße "Auf dem Rain" ermittelt die Polizei Singen. Die Täter besprühten einen am Straßenrand geparkten Audi mit Sprühkleber. Die Höhe der dadurch entstandenen Sachschäden ist der Polizei noch nicht bekannt. Die Polizei bittet Personen, die im betreffenden Zeitraum in der Straße "Auf dem Rain" Beobachtungen gemacht haben, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 zu melden.

