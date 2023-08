POL-WAF: Sendenhorst. Bei Alleinunfall leicht verletzt

Warendorf (ots) - Am Montag, 28.8.2023 ereignete sich gegen 7.30 Uhr ein Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Rottmannstraße/In der Grattenau in Ahlen. Eine 12-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg entlang der Rottmannstraße in Richtung Gebrüder-Kerkmann-Platz. Als ein unbekannter Autofahrer von der Straße In der Grattenau nach rechts abbog, kam es zum Zusammenstoß mit der Schülerin. Die Ahlenerin stürzte ...

