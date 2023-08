Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Vellern/Oelde. Erst einen Trecker gestohlen, dann eine Baumaschine

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 29.8.2023 meldete ein Beckumer gegen 2.20 Uhr den Diebstahl eines Treckers in Vellern im Bereich Hesseler. Damit fuhr der Tatverdächtige über eine Wiese und weiter bis zur Anschrift Dreische Feld in Oelde. Dort ließ der Dortmunder den Trecker stehen. Auf seiner Fahrt beschädigte er mindestens ein Verkehrszeichen. Im Anschluss nutzte der 28-Jährige ein Baustellenfahrzeug im Bereich Oelde und fuhr ziellos über Grünflächen und Äcker. Hierbei wurden mindestens noch ein Verkehrszeichen beschädigt sowie mehrere Bäume. Der Tatverdächtige ließ das Fahrzeug mitten in einem Maisfeld stehen und ging zu Fuß weiter. Polizisten stellten den Mann im Nahbereich, der die Taten zugab. Die Einsatzkräfte nahmen den 28-Jährigen zur Prüfung weiterer Maßnahmen mit. Im Anschluss wurde er aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

