Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Mehrere Firmenfahrzeuge aufgebrochen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachen über das Wochenende (26.8.2023, 14.00 Uhr bis 28.08.2023, 6.30 Uhr) bei zwei im Orkotten in Telgte ansässigen Firmen Fahrzeuge auf und stahlen daraus Werkzeuge sowie andere Gegenstände. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu den Fahrzeugaufbrüchen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

