LPI-J: Drei Fahrzeuge im Saale-Holzland-Kreis aufgebrochen

Jena (ots)

Am Freitagnachmittag wurden insgesamt drei Pkw von unbekannten Tätern im Saale-Holzland-Kreis aufgebrochen. Ein Ford Fiesta auf dem Parkplatz an der Klosterlausnitzer Straße in Eisenberg am Ortsausgang Richtung Bad Klosterlausnitz und ein Skoda einige hundert Meter weiter auf einem Parkplatz an der Straße wurden zuerst angegriffen. Es wurde jeweils eine Scheibe eingeschlagen. Beim Skoda wurde zudem ein Reifen zerstochen. Kurz darauf wurde bei einem weiteren Skoda auf dem Parkplatz Rote Pfütze bei Weißenborn ebenfalls eine Scheibe zerstört. Aus den Fahrzeugen wurde nichts entwendet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Stadtroda (036428 640) oder der Polizeistation Eisenberg (036691 750)zu melden.

