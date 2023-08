POL-WAF: Oelde. Fahrradfahrer stießen zusammen

Warendorf (ots) - Am Sonntag, 27.8.2023, 0.10 Uhr prellte ein Nottulner einen Taxifahrer in Beckum um sein Geld. Der 30-Jährige spuckte den Beckumer an, beleidigte ihn noch und flüchtete zu Fuß. Polizisten entdeckten den Tatverdächtigen in einem Garten und stellten seine Personalien fest. Der alkoholisierte Tatverdächtige selbst hatte den Notruf gewählt und eine ...

