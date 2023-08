POL-WAF: Beckum. Taxifahrer um Geld geprellt, beleidigt und bespuckt

Warendorf (ots) - Am Freitag, 25.8.2023 wurde gegen 23.50 Uhr der brennende Holzschuppen des Jugendtreffs am Lienener Damm in Ostbevern entdeckt. Das Feuer zerstörte den Lagerraum vollständig. Brandstiftung ist nicht auszuschließen, so dass Zeugen gesucht werden. Hinweise zu Tatverdächtigen und dem Brand nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de ...

