Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Gemeinsame deutsch-französische Streife stellt Missbrauch von Ausweispapieren fest

Kehl (ots)

Eine gemeinsame Streife von Bundespolizei und französischer Grenzpolizei hat am vergangenen Samstag einen Ausweismissbrauch festgestellt. Ein 38-jähriger Mann aus der Türkei wurde in einem grenzüberschreitenden Fernverkehrszug polizeilich kontrolliert. In der Kontrolle wies sich der Mann mit einer abgelaufenen Asylbescheinigung aus. Bei genauer Inaugenscheinnahme wurde festgestellt, dass zwischen dem Bild auf der abgelaufenen Asylbescheinigung und dem tatsächlichen Ausweisinhaber keine Personengleichheit bestand. Auf Vorhalt gab der Mann an, dass die abgelaufene Asylbescheinigung nicht seine eigene sei und diese einem Freund gehöre. Nach Abschluss der Maßnahmen, wurde der Mann nach Frankreich zurückgeschoben.

